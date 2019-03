Powstała rada społeczna ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego

Gminy Baranów, Teresin i Wiskitki, na terenie których miałby powstać Centralny Port Komunikacyjny, porozumiały się w sprawie powołania rady społecznej ds. budowy portu - poinformowała w czwartek spółka CPK. 15-osobowa rada ma opiniować i wydawać rekomendacje dot. inwestycji.

Powstanie rady społecznej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego zapowiadał wcześniej pełnomocnik rządu ds. CPK, wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild.



"Powołanie rady społecznej było i jest dla mnie priorytetem. Jestem wdzięczny wójtom za konstruktywny udział w kilkumiesięcznych rozmowach, a radom gmin - za odpowiedzialną decyzję. Teraz czas na wybory do rady, a następnie jej inauguracyjne posiedzenie, które może odbyć się jeszcze w marcu" - powiedział Wild cytowany w komunikacie przesłanym PAP.



Na powołanie rady potrzebne były zgody trzech gmin, na terenie których planowana jest budowa CPK. Rady tych gmin przyjęły odpowiednie uchwały w sprawie wzajemnego współdziałania, określające także zasady i wybór członków nowego gremium. Jak poinformowała spółka CPK, 28 lutego taką uchwałę przyjęła gmina Wiskitki, 4 marca – Teresin, a w środę - Rada Gminy Baranów. Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. Rady przyjęły też regulamin, którego treść została wypracowali: pełnomocnik ds. CPK, zarząd spółki i przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych z trzech gmin.



W komunikacie napisano, że rada społeczna będzie doradzać pełnomocnikowi rządu ds. CPK i spółce celowej CPK "w sprawach istotnych dla społeczności lokalnych, m.in. w sprawie sposobu pozyskiwania nieruchomości pod budowę Portu Lotniczego Solidarność". "Rada pomoże w prowadzeniu dialogu ze społecznościami lokalnymi najpierw na etapie przygotowań, a potem także w trakcie realizacji inwestycji. (...) Rada pomoże także m.in. w planowaniu i prowadzeniu kampanii informacyjnej dla mieszkańców gmin Baranów, Teresin i Wiskitki" - czytamy.



Jak przekazała spółka, rady gmin Baranów, Teresin i Wiskitki mają ze swojego grona wybrać członków 15-osobowej rady społecznej. Wśród nich mają się znaleźć m.in. rolnicy, przedsiębiorcy, emeryci lub renciści oraz przedstawiciele samorządów tych gmin.



"Bardzo liczymy na głos rady społecznej m.in. w sprawach związanych z pozyskiwaniem nieruchomości. Jestem przekonany, że współpraca z radą pozwoli nam zaplanować działania z tym związane w sposób odpowiedzialny i uwzględniający oczekiwania mieszkańców" - powiedział cytowany w komunikacie p.o. prezesa w spółce CPK Piotr Malepszak. Dodał, że jednym z ważniejszych zadań rady będzie wsparcie spółki na etapie opracowywania programu odpowiedzialności społecznej biznesu, którego beneficjentami będą mieszkańcy trzech gmin.



Spółka przekazała, że rolę koordynatora rady, wyznaczonego przez pełnomocnika rządu ds. CPK oraz zarząd spółki celowej, pełnić będzie Rafał Garpiel - ekspert w dziedzinie dialogu społecznego z udziałem inwestorów, samorządów, społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych. Ma on uczestniczyć w posiedzeniach rady, odpowiadając za wymianę informacji między nią, pełnomocnikiem rządu ds. CPK i spółką.



Centralny Port Komunikacyjny - według rządu - ma być najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną. Port ma być węzłem przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. CPK zakłada intensywny rozwój sieci połączeń kolejowych oraz drogowych na terenie całego kraju. Umożliwią one przejazd pomiędzy Warszawą, a największymi polskimi miastami w czasie poniżej trzech godzin. Koszty związane z realizacją inwestycji szacowane są na poziomie do 35 mld zł, w tym 16-19 mld zł na realizację części lotniskowej, 8-9 mld zł – kolejowej i 7 mld zł – drogowej.



W ramach tego projektu 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów, zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. Docelowo lotnisko będzie mogło być rozbudowane do przepustowości ok. 100 mln ludzi. Do końca 2019 r. mają się zakończyć prace przygotowawcze, a sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.



CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa; według rządu to spółka strategiczna z punktu widzenia interesów kraju.