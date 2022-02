Prefbet inwestuje w innowacyjne technologie budowlane

Jerzy Michalakprezes P.P.B. PrefbetIdea tworzenia domów modułowych z betonu komórkowego podyktowana jest pragmatyzmem, który skłania do rozwiązań kompaktowych i energooszczędnych. Proponujemy w tej technologii materiały ścienne do budowy domów o powierzchni od 70 do 120 mkw. Wykorzystując specjalne formaty ścian z betonu komórkowego, tzw. moduły, zmniejszamy pracochłonność i znacząco skracamy czas inwestycji budowlanej. Po opracowaniu dedykowanych dla inwestorów rozwiązań projektowych wdrożymy ten innowacyjny system do oferty handlowej.