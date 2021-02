Premier: Krajowy Plan Odbudowy oparty na pięciu filarach

W piątek zaprezentowano oparty na pięciu filarach Krajowy Plan Odbudowy; ruszyły konsultacje. KPO to jeden z istotnych bardzo filarów całego wielkiego programu gospodarczego, który rząd będzie wkrótce odsłaniać w kolejnych etapach - zaznaczył premier Mateusz Morawiecki.

Krajowy Plan Odbudowy to dokument, który będzie podstawą do otrzymania środków z unijnego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Wskazuje on przeznaczenie pieniędzy na konkretne reformy, programy i inwestycje.

Środki z unijnego Funduszu Odbudowy zostaną zainwestowane w: ochronę zdrowia, transformację w kierunku "zielonej" gospodarki, innowacyjne rozwiązania, przyjazny środowisku transport oraz rozwiązania cyfrowe. Polska do końca 2026 r. otrzyma: 23,9 mld euro w postaci bezzwrotnych dotacji oraz 34,2 mld euro w formie ewentualnych pożyczek.

Podczas prezentacji Krajowego Planu Odbudowy premier powiedział, że KPO "jest jednym z istotnych bardzo filarów całego naszego wielkiego programu gospodarczego", który rząd będzie "wkrótce odsłaniać w kolejnych etapach".

Szef rządu zaznaczył, że KPO opiera się na pięciu filarach. Pierwszym, o którym mówił jest odbudowa konkurencyjności polskiej gospodarki. "Już w tej jednej części, pierwszej części, jaką jest Krajowy Plan Odbudowy, część dużego programu inwestycyjnego idącego w setki miliardów złotych, przeznaczymy w jak najkrótszym terminie czasu około 20 mld zł" - powiedział premier.

Drugi filar wymieniony przez szefa rządu to cyfryzacja. "Praca wsparta przez mechanizmy gospodarki cyfrowej, gospodarki wysoko zautomatyzowanej, zdygitalizowanej może prowadzić w kierunku uodpornienia gospodarki na wstrząsy takie, jakim był COVID-19, jakim może być w przyszłości jakaś kolejna katastrofa pandemiczna. Musimy być na to przygotowani, żeby jednocześnie też wykorzystywać potencjał gospodarki polskiej tak, jak widzimy to po danych gospodarczych udało się nam do tej pory zrobić" - podkreślił Morawiecki.

Przyznał zarazem, że przed rządem jeszcze wiele pracy. "Doskonale zdaję sobie sprawę, że są sektory gospodarcze, które borykają się cały czas z ogromnymi problemami - stąd nasze tarcze: tarcza branżowa, tarcze finansowe" - dodał premier.

Mówiąc o trzeci filarze - sektorze zdrowia, szef rządu zwrócił uwagę, że w walce z pandemią COVID-19 bardzo pomogły elektroniczne recepty, skierowania i zwolnienia. "Ale cały spójny system ochrony zdrowia, sprawnie odpowiadający na wyzwania pandemiczne, ale oczywiście nie tylko, bo chcemy i musimy patrzeć na ten świat po COVID-19 jako najlepszy możliwy poziom dostępności usług zdrowotnych" - przekonywał premier. Jak dodał, na ten cel z KPO przeznaczonych zostanie blisko 20 mld złotych.

Czwarty filar - mówił Morawiecki - to mobilna, inteligentna Polska. "Wsparcie niskoemisyjnego transportu publicznego, transportu między miastami, wsparcie kolei. To coś co dzisiaj jest niezwykle ważne też w przypadku inwestycji rozwojowych. Tu będziemy alokować około 25 mld zł z Krajowego Programu Odbudowy" - oświadczył.

Premier dodał, że piąty filar, to zmiany w zakresie klimatu, na które musimy odpowiedzieć, czyli - jak wskazał - transformacja energetyczna. "Na całą transformację energetyczną w ramach Umowy Partnerstwa, krajowego programu odbudowy i środków krajowych przeznaczymy ponad 250 mld zł. To są dodatkowe środki wynegocjowane i alokowane z różnych programów" - powiedział szef rządu.

Zaznaczył, że "inwestycje w zieloną gospodarkę pomogą nam również w budowie polskiej konkurencyjności, konkurencyjności szeregu polskich przemysłów".

Szef rządu podkreślał, że w ramach KPO rząd chce przebudować system finansów, system podatkowy, zainwestować w edukację dzieci i młodzieży, a także zainwestować w Polskę cyfrową.

"Przede wszystkim ze wsparciem krajowego programu odbudowy chcemy zaproponować szereg wielkich programów inwestycyjnych" - zaznaczył. Mają to być wielkie inwestycje takie jak Centralny Port Komunikacyjny czy przekop Mierzei Wiślanej, ale również inwestycje wielkie z powodu tego, że "będą docierać do wszystkich gmin i wszystkich powiatów".

Morawiecki podkreślił, że teraz KPO będzie szeroko konsultowany. "Jesteśmy otwarci, na różnego rodzaju propozycje, jesteśmy otwarci na pewne przesunięcia" - zapewnił szef rządu.

Przygotowanie KPO wynika z Europejskiego Instrumentu Odbudowy i Odporności (Recovery and Resilience Facility - RRF), który przewiduje 750 mld euro pomocy dla państw członkowskich

Premier zaznaczył, że "nie wszystko się zmieści w Krajowym Planie Odbudowy", czy w ramach partnerstwa programów unijnych i funduszy strukturalnych. "Ale po to tworzymy całościową propozycję w ramach nowego kontraktu społecznego, jakim będzie Polski Nowy Ład, by uzupełniać w wielu miejscach Polski, w wielu sektorach, w mikrogospodarce i makroekonomicznym wymiarze wszystkie te sfery o nasze środki krajowe, które będą również dostępne w ramach Polskiego Nowego Ładu" - powiedział szef rządu.

