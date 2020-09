Prezes ZUS: przyznano 1 mln bonów turystycznych

Przyznano już jeden milion bonów turystycznych na kwotę około 856 mln zł - poinformowała w środę PAP prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska. Liczba zarejestrowanych płatności wyniosła prawie 300 tys.

ZUS w komunikacie przesłanym PAP przekazał, że od 1 sierpnia do 30 września br. zrealizowano ponad 54 tys. przelewów na łączną kwotę przekraczającą 200 mln zł. Zakład podkreślił, że tyle pieniędzy już trafiło bezpośrednio z projektu bon turystyczny na rynek turystyczny. Z kolei ponad 17,5 tys. podmiotów turystycznych zostało zarejestrowanych w bazie Polskiej Organizacji Turystycznej.



"Polski Bon Turystyczny działa od 1 sierpnia i dziś można powiedzieć, że ten program okazał się sukcesem. Obsługa informatyczna i finansowa bonu to kolejne, po Tarczy antykryzysowej i dodatku solidarnościowym, zadanie ZUS. Poradziliśmy sobie z nim. Pełna obsługa bonu odbywa się drogą elektroniczną, przez naszą Platformę Usług Elektronicznych (PUE). W ostatnich miesiącach liczba użytkowników PUE gwałtownie wzrosła i mamy ich już ok. 6 mln. To wszystko pokazuje, że elektronizacja jest naszą przyszłością i należy podążać tą drogą" – podkreśliła prof. Uścińska, cytowana w komunikacie ZUS.



Za pomocą bonu można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Bon jest ważny do końca marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Lista zarejestrowanych podmiotów jest dostępna na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej www.bonturystyczny.gov.pl oraz na www.polska.travel.



"Milion aktywowanych bonów ukazuje, że ten program społeczno-gospodarczy został pozytywnie odebrany i jest potrzebny. Zachęcam kolejnych przedsiębiorców do rejestracji na stronie bonturystyczny.gov.pl, a beneficjentów - rodziny z dziećmi - do podróżowania i realizacji bonów" - powiedział wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy, cytowany w komunikacie ZUS.



Dodał, że zespołowa praca ZUS, POT i MR pozwoliła przygotować ten program w szybkim tempie. Podziękował wszystkim zaangażowanym. "Mam nadzieję, że dzięki bonowi turystycznemu Polacy odkryją na nowo piękno swojego kraju i będą wybierać Polskę, jako miejsce na udany wypoczynek, wspierając turystykę krajową" — podkreślił wiceminister.



Bon to elektroniczny dokument przyznawany na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy z programu "Rodzina 500 plus". Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i "500 plus" im nie przysługuje. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością wsparcie jest dwa razy wyższe i wynosi 1000 zł.



"Gorąco zachęcamy rodziny do podróżowania właśnie teraz, kiedy ceny są niższe i za tę sama kwotę, możemy wydłużyć pobyt lub zobaczyć więcej. Polska jest piękna cały rok. Polska Organizacja Turystyczna już niedługo rozpocznie kampanię promocyjną mającą na celu zachęcenie do wykorzystywania bonów turystycznych w sezonie niskim. Także tematem przewodnim tegorocznej edycji Turystycznych Mistrzostw Blogerów są m.in. inspiracje do wykorzystania bonu turystycznego" — wskazał z kolei prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk.



Polski Bon Turystyczny można aktywować od 1 sierpnia 2020 roku. Na Platformie Usług Elektronicznych ZUS mogą to robić rodzice dzieci do 18. roku życia. Profil na PUE można założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego oraz bankowości elektronicznej. Po wejściu na PUE rodzice aktywują bon i otrzymają kod. Sam proces płatności odbywa się poprzez przekazanie numeru bonu podmiotowi oraz za pomocą dwóch kodów potwierdzających zakup w momencie płatności za usługę. Bonem można płacić wielokrotnie, aż do wyczerpania środków.