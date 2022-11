Produkcja węgla była jednocześnie o 0,2 proc. niższa niż w sierpniu.

Sprzedaż węgla zmniejszyła się r/r o 27 proc. do 3,7 mln ton, a zapasu o 71 proc. do 1,08 mln ton.Zatrudnienie w sektorze wzrosło o 153 osoby do 74,9 tys.