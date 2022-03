Produkujemy żywność najwyższej jakości

Rozmowa z Wojciechem Szymańskim – prezesem dynamicznie rozwijającej się spółki Lukullus, której główną działalnością jest produkcja wędlin.

Spółka Lukullus po raz kolejny sięgnęła po tytuł Gazeli Biznesu – tym razem za rok 2020. Jaka jest recepta na sukces?

Dynamiczny rozwój jest efektem sytuacji rynkowej i wzrostu gospodarczego w ostatnich latach. Zwiększył się popyt na żywność wysokiej jakości. Konsumenci są również bardziej świadomi i wybierają produkty zdrowe, bez środków konserwujących. Wpisaliśmy się w ten trend rynkowy – jesteśmy producentem wędlin bez konserwantów i zaspokajamy potrzeby konsumentów na żywność z tego segmentu.

Czy w związku z korzystną koniunkturą wprowadzili państwo jakieś innowacje?

Oczywiście. Bez innowacji nie sprostalibyśmy nowym wyzwaniom i standardom. Spółka rozwija się nieustannie, ale właśnie rok 2020 był wyjątkowy. Zakład został rozbudowany, powstały magazyny wysokiego składowania, co znacznie ułatwiło logistykę wewnątrz zakładu i wysyłkę towaru do dużych sieci.

Kim są główni odbiorcy waszych wyrobów?

Kanał sprzedaży do dużych odbiorców, tj. do marketów i supermarketów, jest obecnie kluczowy. Pozwala to produkować większe partie towarów, obniżać koszty logistyki, a przede wszystkim dotrzeć do konsumentów. Współpraca z sieciami daje szansę na rozwój, chociaż jest to klient bardzo wymagający. Produkty dostarczane do marketu muszą być najwyższej jakości. Jakość wędlin jest nieustannie monitorowana poprzez wykonywanie analiz laboratoryjnych w celu potwierdzenia zgodności z recepturami.

Współpracujemy także z tradycyjnymi hurtowniami – już od 40 lat. Jesteśmy dobrze postrzegani w tym segmencie rynku. Mamy podpisane wieloletnie umowy z wieloma partnerami i ciągle rozszerzamy współpracę.

Jakie produkty należą do flagowych wyrobów, które cieszą się uznaniem konsumentów?

Nasi technolodzy we współpracy z dostawcami przypraw opracowują nowe produkty, które szybko znajdują odbiorców na rynku. Najlepiej oceniane są linie produktów bez E, czyli szynka, schab i boczek, a przede wszystkim kabanosy. To są również produkty z linii „Z Michałowa”. Hitem jest szynka gotowana z kotła – produkowana bez konserwantów. Wspomniane wyroby cieszą się uznaniem, a ich smak jest doceniany przez najwytrawniejszych smakoszy.

Jakie są dalsze plany rozwojowe?

Pracujemy nad utrzymaniem wysokiej jakości naszych produktów, bo jest to klucz do dalszego rozwoju. Zmienia się jednak otoczenie ekonomiczne, co budzi obawy. Podrożały znacznie media, szczególnie gaz, dlatego nadzór nad utrzymaniem kosztów produkcji na odpowiednim poziomie jest dużym wyzwaniem. Nie będzie to łatwe, ale przy znacznym wysiłku i zaangażowaniu całego zespołu mamy zamiar utrzymać tempo rozwoju.