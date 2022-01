Profesjonalizm i stabilność na trudne czasy

25 lat doświadczenia, także międzynarodowego, 11 biur regionalnych i 85 brokerów. PWS Konstanta to firma o ugruntowanej pozycji na rynku. Zaufało jej 2,6 tys. klientów instytucjonalnych i ponad pół miliona indywidualnych.

Początki firmy sięgają 1990 r., gdy grupa śląskich brokerów powołała spółkę Konstanta Insurance – konsorcjum brokerów ubezpieczeń. Pięć lat później firma przekształciła się w spółkę i otrzymała licencję na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń i reasekuracji.

– Wybierając nazwę dla naszej spółki, sięgnęliśmy po łacińskie słowo, które najlepiej oddawało nasze zamierzenia: constans, czyli stały element w zmieniającej się rzeczywistości – wyjaśnia Jacek Kliszcz, prezes zarządu PWS Konstanta.

Droga w górę

W 1997 r. brokerzy z londyńskiej PWS International Ltd. – firmy działającej od 1964 r. – wykupili 20 proc. udziałów w bielskiej spółce. Polscy udziałowcy nie potrzebowali ich pieniędzy, lecz dostępu do rynków zagranicznych i know-how.

– Londyńczycy dali nam wiedzę i kontakty, a dziewięć lat później odkupiliśmy ich udziały i obecnie mamy już kapitał w 100 procentach polski. Nadal jednak współpracujemy z brokerami reasekuracyjnymi z Londynu. Z powodów sentymentalnych zostawiliśmy przed swoją nazwą skrót PWS – mówi Jacek Kliszcz.

Spółka otwierała kolejne biura regionalne w Polsce i zdobywała miejsca na podium w branżowych rankingach, a sam prezes Kliszcz dostał od „Gazety Ubezpieczeniowej” prestiżowy tytuł Człowieka Roku Ubezpieczeń 2011.

W 2018 r. centrala spółki przeniosła się do nowego biura w Bielsku-Białej. W rankingu brokerów „Miesięcznika Ubezpieczeniowego” zajęła 7. pozycję pod względem pozyskanej składki ubezpieczeniowej i 10. pod względem przychodów.

Liczy się dobro klienta

37 mln zł – to przychody spółki za 2021 r. PWS Konstanta współpracuje ze wszystkimi ubezpieczycielami działającymi na rynku polskim oraz podmiotami ubezpieczeniowymi i reasekuracyjnymi działającymi w Niemczech, Szwajcarii, USA, Wielkiej Brytanii i na innych rynkach. Pośredniczy w ubezpieczeniach dla firm, instytucji publicznych oraz grup klientów indywidualnych, np. sędziów, mediatorów, policjantów, lekarzy, ratowników medycznych.

– Jesteśmy jedną z niewielu firm brokerskich w Polsce, których działalność to rzeczywiście czyste brokerstwo, czyli niezależne od towarzystw ubezpieczeniowych pośrednictwo ubezpieczeniowe w interesie klienta. Nie przychodzimy z gotowym produktem ubezpieczeniowym, lecz najpierw staramy się rozpoznać ryzyka działalności naszego klienta i dobrać do nich odpowiednie produkty. Innymi słowy – nie jesteśmy zainteresowani sprzedażą ubezpieczenia, lecz zapewnieniem klientowi bezpieczeństwa. Działamy trochę jak firma konsultingowa i kancelaria prawna w jednym. Zdejmujemy z barków klienta część ryzyka wykonawczego i decyzyjnego, które wiąże się z zarządzaniem – wyjaśnia prezes Kliszcz.

Zaznacza, że spółka ponosi realną odpowiedzialność za swoje działania. Dlatego polisa OC brokera PWS Konstanta obejmuje 25 mln EUR sumy gwarancyjnej, co znacznie przekracza wymóg ustawowy (1,3 mln EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia i 1,9 mln PLN w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, którego skutki są objęte umową OC).

Atutem PWS Konstanta jest też z pewnością kadra – stabilny zespół doświadczonych brokerów. Jak twierdzi prezes Kliszcz, współpracują oni ze spółką od 15–20 lat, co przekłada się na dobre, wieloletnie relacje z klientami i świetne rozpoznanie ich potrzeb. A ponieważ zapewnienie profesjonalnej obsługi brokerskiej na rynku ubezpieczeń już od jakiegoś czasu wymaga specjalizacji, brokerzy pracują w zespołach tematycznych, np. zespół ubezpieczeń finansowych, zespół dedykowany ubezpieczeniom na życie i zdrowotnym, zespół zajmujący się ryzykami w ochronie zdrowia, zespół specjalizujący się w ryzykach transportowych i komunikacyjnych itp.

Mecenasi twórców

Dzięki mocnej pozycji na rynku ubezpieczeniowym PWS Konstanta może sobie pozwolić na wsparcie inicjatyw kulturalnych i artystów. Spółka była m.in. organizatorem benefisu Mai Komorowskiej, współfinansowała również wydanie albumu „Something Personal” jazzowego zespołu Paweł Kaczmarczyk Audiofeeling Trio oraz wydanie książki Adama Zagajewskiego „Poezja dla początkujących”, w której czytelnik znajdzie szkice poświęcone poetom oraz prozaikom. Była mecenasem inicjatyw wydawniczych poświęconych malarstwu Jerzego Dmitruka i Małgorzaty Rudowicz de Rudee oraz Karoliny Orzełek.

W 2019 r. wespół z warszawską Fundacją Collegium Civitas przygotowała i przeprowadziła pierwszy zjazd Concilium Civitas – grupy najwybitniejszych polskich naukowców zajmujących się naukami społecznymi i pracujących na najważniejszych światowych uczelniach, takich jak Chicago, Fryburg, Harvard, Nowy Jork, Oxford, Princeton, Stanford czy Yale.

Zjazdowi temu towarzyszyło wydanie „Almanachu Concilium Civitas 2019/2020” (pod redakcją Jacka Żakowskiego), będącego zbiorem tekstów ofiarowanych polskim czytelnikom przez członków Concilium. Każdy z autorów opisał mieszczące się w zakresie jego akademickich kompetencji ważne w chwili obecnej, uniwersalne, dotyczące również Polski, zjawisko, trend lub proces. Almanach ten był początkiem cyklu kontynuowanego w kolejnych latach.

Partnerem publikacji jest