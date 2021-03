Przecena ropy wywołała spadki na Wall Street

Wszystkie główne indeksy amerykańskich giełd odnotowały spadki we wtorek. Najwięcej traciły spółki, które skorzystałyby na zniesieniu blokad. Nowe ograniczenia w Niemczech i innych europejskich krajach sygnalizują, że powrót do normalności ponownie się opóźni. Obawy dotyczące popytu na energię przyczyniły się do potężnych spadków cen ropy, które sięgały 6 proc.

NYSE, Wall Streetfot. Bloombergfot. Bloomberg