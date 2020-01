Przez złego szefa pracownicy odchodzą

Połowa ankietowanych deklaruje, że zmieni pracę, jeśli przełożony nie spełni ich oczekiwań.

„Zero bydlaków na stanowiskach!” — brzmiało hasło, które w 2008 r. rozpropagował dr Richard Sutton, wykładowca teorii i techniki zarządzania na Uniwersytecie Stanforda. Był to okres kryzysu, więc do władzy w przedsiębiorstwach częściej niż w spokojniejszych czasach dochodzili egoiści, mobberzy i psychopaci. Ci siejący odrazę i strach menedżerowie na moment bywają skuteczni, ale w dłuższej perspektywie ich metody zarządzania niszczą morale ludzi, co uderza w wynikiprzedsiębiorstwa — argumentował profesor.