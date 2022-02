Przychody firmy DoorDash przewyższył szacunki

W czwartym kwartale zakończonym 31 grudnia, wyższy niż oczekiwano wzrost liczby nowych klientów przyczynił się do zwiększenia przychodów firmy DoorDash o 34 proc. do 1,30 mld USD. Według danych IBES z Refinitiv analitycy szacowali, że będzie to 1,28 mld USD.

Eksperci twierdzą, że pandemia przyzwyczaiła konsumentów do korzystania z opcji dostarczania jedzenie pod same drzwi. Spodziewają się oni, że dzięki temu w kolejnych latach takie firmy jak DoorDash wciąż będą przeżywały prężny rozwój.