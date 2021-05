Przychody Viacom CBS wyższe od oczekiwań

Amerykański koncern medialny odnotował przychody wyższe od szacunków analityków z Wall Street. To zasługa m.in. większej liczby abonentów platform streamingowych, pisze Reuters.

Ogólne przychody wzrosły w pierwszym kwartale o 14 proc. rok do roku do 7,41 mld USD. Analitycy Refinitiv oczekiwali, że będzie to 7,31 mld USD. Zysk na akcję z wyłączeniem pozycji wyniósł 1,52 USD i przekroczył szacunki o 30 centów.

Przychody z transmisji strumieniowych wzrosły o 65 proc. rok do roku, a liczba użytkowników z 30 do 36 mln. Przychody z reklam wzrosły o 21 proc. do 2,68 mld USD. To zasług przede wszystkim transmisji z Super Bowl i NCAA Tournament w kanałach CBS.

Akcje ViacomCBS po publikacji wyników kwartalnych wzrosły o 2,9 proc. do 40,23 USD w obrotach przedrynkowych.