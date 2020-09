Przypadki łódzkiego kolekcjonera akcji

Tomasz Stamirowski, szef funduszu Avallon, od lat inwestuje z menedżerami w formule MBO, a po godzinach kolekcjonuje ślady dawnej potęgi gospodarczej Łodzi

Większość spośród 45 funduszy należących do Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych jest sobie bardzo bliska przynajmniej pod jednym względem. Chodzi o ich adresy, bo siedziby mają zazwyczaj w szklanych biurowcach w centrum Warszawy. Tu jednak wyróżnia się fundusz Avallon MBO, którego biura mieszczą się w zabytkowej kamienicy przy alei Tadeusza Kościuszki w Łodzi, rzut beretem od ulicy Piotrkowskiej. To nie przypadek — to świadoma decyzja Tomasza Stamirowskiego, który stworzył fundusz i od prawie dwóch dekad nim zarządza.