Przyszłość jest w chmurze

Rozmowa z Kacprem Konopińskim, prezesem zarządu IT Solution Factor

Wprowadzenie rozwiązań cloud computing pozwala zminimalizować i zoptymalizować koszty obsługi przedsiębiorstwa, choćby w zakresie zużycia energii, wydatków na serwis sprzętu, czy wynajem przestrzeni biurowej – mówi Kacper Konopiński, prezes IT Solution Factor.

Zainteresowanie technologiami chmurowymi nabrało w Polsce rozpędu i nie zanosi się na to, żeby miało zwolnić. To jedna z najszybciej rozwijających się technologii rynku IT. Skąd taki silny trend?

Rynek rzeczywiście przechodzi obecnie przyspieszoną rewolucję. Postępująca digitalizacja to konieczność ograniczenia ryzyka technologicznego. Ponadto część firm przekonała się w trakcie pandemii COVID-19, że szereg zadań pracownicy mogą realizować z domu. Wiele z nich będzie chciało w jakimś stopniu ograniczać wykorzystywane przestrzenie biurowe, co pozwoli wygenerować oszczędności w budżecie. Każda taka zmiana powoduje, że firmy zaczynają rozważać migrację do chmury lub zewnętrznego centrum danych. Badania przeprowadzone przez firmę Gartner wykazują, że w nadchodzącym roku organizacje będą 17 razy bardziej skłonne do zwiększenia swoich wydatków na chmurę niż do ich zmniejszenia. Korzystają na tym dostawcy IT, którzy te procesy migracyjne obsługują. Najważniejsze jest, aby w tym wszystkim zachować ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa. Ostatnie dwa lata potwierdziły, że liczą się elastyczność i szybkie dostosowanie do zmian w procesach wewnętrznych.

Co sprawia, że chmura staje się taka ważna?

Chmura obliczeniowa to innowacyjne i uniwersalne narzędzie, które jest szansą dla przedsiębiorstw. Jej wysoka funkcjonalność sprawdza się zarówno w obsłudze dużych organizacji i międzynarodowych korporacji, jak i ułatwia codzienną działalność małych i średnich firm. Wprowadzenie rozwiązań cloud computing pozwala zminimalizować i zoptymalizować koszty obsługi przedsiębiorstwa, choćby w zakresie zużycia energii, wydatków na serwis sprzętu czy wynajem przestrzeni biurowej. Kolejną zaletą jest elastyczność środowiska pracy, za którą idzie zwiększenie wydajności i produktywności zespołu. Pomaga w tym sprawna integracja wszystkich procesów, którą chmura gwarantuje, a także nieograniczony geograficznie dostęp do znajdujących się w niej danych. Jest to również rozwiązanie zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa, nie tylko ze względu na wiele zabezpieczeń oferowanych przez dostawców chmury, lecz również poprzez uniknięcie przywiązania do jednego dostawcy.

Wraz ze wzrostem popytu zwiększyła się również liczba firm oferujących usługi chmurowe. Dlaczego warto wybrać IT Solution Factor?

Według prognoz Gartnera – do 2024 r. 80 proc. organizacji nieświadomych popełnianych błędów będzie przepłacało za rozwiązania chmurowe o 20–50 proc. Z tego powodu warto postawić na zaufanego, właściwego partnera w zakresie migracji do chmury.

IT Solution Factor jest firmą bardzo zorientowaną na klientów. Naszym celem jest tworzenie dojrzałej i wyspecjalizowanej organizacji dostarczającej naszym klientom najwyższej jakości usługi na wszystkich etapach współpracy. W prowadzeniu biznesu kierujemy się przede wszystkim partnerskim podejściem i zaufaniem. Staramy się być konsekwentni w tym, co robimy, pilnować terminowości oraz zawsze dotrzymywać danego słowa. Naszymi wyróżnikami są: umiejętność technologicznego doradztwa, mówienie językiem korzyści biznesowych oraz najbardziej doświadczeni inżynierowie w wielu zróżnicowanych technologiach. Naszym celem jest bycie dla klienta tzw. trusted advisor.

Wasi klienci mogli się przekonać o tym w praktyce w czasie lockdownu. Jak poradziliście sobie w tym okresie?

Na początku pandemii byliśmy niepewni dalszego rozwoju wydarzeń, jak pewnie większość firm. Oczywiście mieliśmy przygotowany plan BCP, pozwalający nam na normalne funkcjonowanie w modelu „home office”, natomiast najtrudniejsze zadanie do zrealizowania to uspokajanie i radzenie sobie z niepokojem, wspieranie wszystkich pracowników w tej trudnej sytuacji. Pomimo najlepszych narzędzi do komunikacji w trybie zdalnym bardzo cenimy sobie kontakt z drugim człowiekiem i możliwość bycia częścią zespołu. Kiedy uporaliśmy się z pierwszym szokiem, przyspieszyliśmy koordynację i przestawianie trybu działania spółki na bardziej indywidualny.

Co do zewnętrznych uwarunkowań, to w ciągu kilku dni nasze zespoły przeniosły w pełni działalność operacyjną w tryb pracy zdalnej. Szczególnie ważny w tym kontekście był zespół konsultantów technicznych, który obsługuje kontrakty nie tylko w Polsce, lecz również w innych krajach Europy. Kluczem do błyskawicznej transformacji naszego Centrum Usług Serwisowych było przeniesienie konsultantów w tryb pracy zdalnej opartej na wirtualnej centrali telefonicznej, co zapewniło 100-procentową dostępność usług. Dodatkowo użycie technologii chatbota pozwoliło zoptymalizować część powtarzanych procesów związanych z rejestracją zgłoszenia. Rola naszej firmy, jako dostawcy usług, była w tym okresie niezwykle ważna. Pozwalała klientom zachować ciągłość biznesową.