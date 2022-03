W środę rano pszenica taniała o prawie 5 proc. dzień po osiągnięciu rekordowego kursu, informuje Bloomberg.

W środę rano na giełdzie w Singapurze pszenica taniała o 4,8 proc. do 12,25 USD za buszel. We wtorek jej cena dochodziła do rekordowych 13,63 USD. Zmienność 10-dniowych notowań pszenicy jest największa od co najmniej dekady, zauważa Bloomberg.