Putin: eksport zbóż za zniesienie sankcji

Putin złożył taką deklarację podczas rozmowy z prezydentem Turcji Tayyipem Erdoganem.

- Władimir Putin podkreślił gotowość strony rosyjskiej do umożliwienia niezakłóconego transportu morskiego dóbr w koordynacji z tureckim partnerem. To dotyczy także eksportu zbóż z ukraińskich portów – głosi komunikat opublikowany na stronie internetowej Kremla.

Władimir Putin, fot. Bloomberg

Reuters przypomina, że Rosja oczekuje rekordowych zbiorów zbóż w tym roku. Chce je eksportować z portów czarnomorskich. Jednocześnie rosyjska marynarka wojenna blokuje porty ukraińskie.

Wcześniej w poniedziałek przedstawiciel UE ds. zagranicznych Josep Borrell mówił, że Rosja wykorzystuje kwestię eksportu zbóż, jako broni w trwającej agresji na Ukrainę.

- Nie możemy pozwolić, żeby na świecie doszło do klęski głodu. A właśnie do tego dąży Putin, przez swoją politykę; niszcząc zapasy pszenicy (na Ukrainie). (...) Dotknie to wiele krajów na całym świecie" - ocenił Borrell, cytowany przez PAP.