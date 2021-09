PZU będzie ubezpieczać instalacje fotowoltaiczne

PZU wprowadza ubezpieczenie m.in. dla gospodarstw domowych, małych i średnich przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych, które wykorzystują ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne lub pompy ciepła do produkcji energii na własny użytek - poinformowała w środę spółka.

"Grupa PZU wzbogaca swoją ofertę ubezpieczeń majątkowych o specjalny produkt chroniący urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł, a także zabezpieczający właścicieli instalacji fotowoltaicznych przed ryzykiem przerw lub obniżonej efektywności w produkcji prądu" - poinformowała spółka w informacji prasowej.

Chodzi o polisę PZU Eko Energia. Jak tłumaczy ubezpieczyciel, to rozwiązanie m.in. dla gospodarstw domowych, małych i średnich przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych, które wykorzystują ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne lub pompy ciepła do produkcji energii na własny użytek. Ubezpieczenie jest dostępne w trzech wariantach, spośród których klient może wybrać ten najbardziej dopasowany do swoich potrzeb.

"Chcemy wspierać indywidualnych klientów, którzy instalują mikro urządzenia OZE, bo suma ich działań będzie poważnym wkładem w transformację energetyczną polskiej gospodarki" - powiedziała cytowana w informacji prasowej dyrektor zarządzająca ds. rozwoju i utrzymania produktów w PZU Małgorzata Skibińska.

Spółka przekazała, że polisa PZU Eko Energia chroni instalację fotowoltaiczną (w tym ładowarkę samochodową oraz akumulator) od wszystkich ryzyk, czyli utraty, uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia w wyniku np. awarii, pożaru, przepięcia, powodzi, wichury, gradu czy innych gwałtownych zjawisk pogodowych, a także dewastacji i kradzieży.

"To również rozwiązanie dla osób, które chcą mieć pewność, że niezależnie od przerwy w działaniu instalacji fotowoltaicznej lub niższej produkcji energii elektrycznej, ich zakładane oszczędności wynikające z tego tytułu nie ucierpią"- wyjaśniono.

Jak przekazano, w pierwszym przypadku, gdy instalacja nie działa i zaczyna się większe zużycie prądu z "tradycyjnych" źródeł, co wiąże się z wyższymi rachunkami od dostawców energii, ubezpieczony może otrzymać odszkodowanie za przerwy w produkcji odnawialnej energii – łącznie do 180 dni. W drugim przypadku, przy rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia o ryzyko niższej produkcji energii elektrycznej niż zakładana, np. z powodu zbyt małego nasłonecznienia lub zbyt wysokich temperatur, również może otrzymać odszkodowanie za utracone z tego powodu korzyści.

PZU podało, że rynek fotowoltaiki jest jednym z najszybciej rosnących segmentów branży odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce i na świecie. Spółka powołała się na raport Urzędu Regulacji Energetyki, według którego w 2020 roku liczba instalacji fotowoltaicznych zamontowanych w naszym kraju wzrosła o ponad 300 proc. w stosunku do roku 2019.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą grupą finansową w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Na jej czele stoi PZU, którego tradycje sięgają 1803 r. Akcje spółki są od 2010 roku notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jej głównym akcjonariuszem jest Skarb Państwa z 34,19-proc. akcji.