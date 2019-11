Rada nadzorcza PKN Orlen odwołała CFO

Rada nadzorcza PKN Orlen odwołała ze składu zarządu Wiesława Protasewicza, członka zarządu ds. finansowych.

Protasewicz zasiadał we władzach paliwowego koncernu od 1 lipca 2017 r., wcześniej był członkiem rady nadzorczej. Dymisja jest skuteczna od 28 listopada 2019 r. Według nieoficjalnych informacji "PB" dymisja to pokłosie sporu z prezesem Danielem Obajtkiem. Prezes giełdowej spółki miał utracić zaufanie do szefa finansów i wnioskować o odwołanie z zarządu na co dostał zgodę ministra Jacka Sasina.