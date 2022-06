Rada UE i PE porozumiały się ws. wspólnych standardów płacy minimalnej

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Negocjatorzy Rady UE i Parlamentu Europejskiego w nocy z poniedziałku na wtorek osiągnęli kompromis w sprawie wspólnych standardów dotyczących płacy minimalnej, które mają obowiązywać w całej Wspólnocie.

"Uzgodnione przepisy mają sprawić, że płace minimalne we wszystkich krajach UE będą gwarantować pracownikom godny poziom życia. (...) Nowe przepisy będą miały zastosowanie do wszystkich pracowników UE, którzy zawarli umowę o pracę lub pozostają w stosunku pracy. Kraje UE, w których płaca minimalna jest chroniona wyłącznie przez układy zbiorowe, nie będą zobowiązane do jej wprowadzenia ani do powszechnego stosowania tych układów" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez Parlament Europejski.