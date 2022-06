Razon planuje zainwestować w energię słoneczna

W czwartkowym oświadczeniu firma Razon's Prime Infrastructure poinformowała, że planowana elektrownia słoneczno-bateryjna będzie dostarczała od 2,5 tys. do 3,5 tys. MW mocy z paneli słonecznych. Ma ona być również przygotowana do magazynowania od 4 tys. do 4,5 tys. MW energii.

Zgodnie z treścią komunikatu opublikowanego przez firmę należącą do Enrique Razona, zakończenie budowy elektrowni szacowane jest na 2027 rok.