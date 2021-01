Rekord Nasdaq po zmiennej sesji

Dow Jones spadł o 0,1 proc. S&P500 zyskał 0,4 proc., a Nasdaq kończył dzień wzrostem o 0,7 proc. i kolejnym rekordem zamknięcia.

Poniedziałkowa sesja na amerykańskich rynkach akcji zaczęła się od rekordu intraday Nasdaq, który jednak ożywił stronę podażową. Indeksy nurkowały przez pierwsze 90 minut sesji, aby przez jej pozostałą część odrabiać straty. W samej końcówce zmobilizował się popyt. Ogólnie widać było ostrożność inwestorów. Jej źródłem były doniesienia o wydłużającej się perspektywie uchwalenia wsparcia dla gospodarki przez państwo. Lider Demokratów w Senacie dał do zrozumienia, że będzie to możliwe dopiero w połowie marca. Do tego pojawiła się w Kongresie grupa polityków obu partii kwestionująca wysokość stymulacji zaproponowaną przez prezydenta Joe Bidena. Nie poprawiły nastrojów także doniesienia o opóźnieniach w dystrybucji szczepionek na COVID-9. Chętnych do kupowania mogło być mniej również w związku z oczekiwaniem na wynik posiedzenia FOMC oraz raporty kwartalne publikowane w tym tygodniu przez technologiczne blue chipy, m.in. Microsoft, Apple i Teslę. Spadły rentowności obligacji USA, w przypadku „dziesięciolatek” najmocniej od 10 tygodni. Rósł indeks dolara.