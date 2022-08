Rekordowa cena praw do emisji CO2 w Europie

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Rosnące z powodu kryzysu energetycznego wykorzystanie najbardziej „brudnych” paliw spowodowało, że w piątek prawa do emisji dwutlenku węgla osiągnęły w Europie rekordową cenę, informuje Bloomberg.

Niedobór względnie „czystego” gazu ziemnego wymusił konieczność korzystania z węgla, a nawet mazutu, do produkcji energii w Europie. To spowoduje wzrost jej śladu węglowego w tym roku nawet pomimo tego, że wysokie ceny energii zmusiły niektóre firmy do zmniejszenia, a nawet zaprzestania produkcji, zwracają uwagę analitycy. Energetyka to największy emitent dwutlenku węgla w Europie. Cena praw do emisji w Unii Europejskiej rośnie, a w piątek osiągnęła rekordowe 99,22 EUR za tonę.