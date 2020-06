W maju Chiny miały rekordową nadwyżkę handlową po tym jak spadł mocno import, a zniżka eksportu okazała się mniejsza niż oczekiwano, głównie za sprawą zwiększonej sprzedaży towarów związanych z ochroną zdrowia.

Chiński eksport, liczony w dolarach, spadł w maju o 3,3 proc. w ujęciu rocznym. Import zanurkował aż o 16,7 proc. Wynikiem było rekordowe 62,93 mld USD nadwyżki handlowej.

- Zwiększenie w ostatnim czasie eksportu materiałów stosowanych w walce z pandemią znacząco wpłynęło na wynik eksportu – podkreślają analitycy CICC. – Wzrost eksportu w 2020 roku może być większy niż wcześniej szacowaliśmy – podkreślili.

CICC szacuje, że eksport urządzeń medycznych wzrósł w maju o 88,5 proc. Oczekuje, że eksport netto dóbr i usług w drugim kwartale będzie znacząco większy niż rok wcześniej i będzie miał duży pozytywny wkład do wzrostu PKB.

Chiński import spadł w maju głównie za sprawą taniejących towarów i surowców, a także spadku importu aut o 31,1 proc.

Chiński eksport do USA spadł w maju o 1,2 proc. w ujęciu rocznym. Najmocniej tąpnął w przypadku krajów najbardziej obecnie zmagających się z pandemią: do Indii aż o 51 proc., a do Brazylii o 26 proc.

Import z USA spadł o 13,5 proc., z Hongkongu o 43,5 proc., a z Unii Europejskiej o 29 proc.