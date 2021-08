Rekordy na NYSE po danych o inflacji

Dow Jones wzrósł o 0,6 proc., a S&P500 zyskał 0,2 proc. Oba indeksy poprawiły historyczne rekordy. Nasdaq stracił 0,2 proc. wartości.

Opublikowane przed środową sesją dane o inflacji w lipcu przesądziły o przebiegu notowań. Inwestorzy uznali, że wyraźny spadek dynamiki wzrostu cen w ujęciu miesięcznym oznacza iż szczyt inflacji mógł już minąć, co potwierdzałoby wielokrotne zapewnienia Fed, że wysoka inflacja jest przejściowa. Reakcją rynku był spadek wartości dolara, co sprzyjało notowaniom surowców. Spadły także rentowności obligacji skarbowych, z wyjątkiem „trzydziestolatek”. „Jastrzębie” wypowiedzi szefa Fed w Dallas i szefowej Fed w Kansas City o potrzebie szybkiego rozpoczęcia przez bank centralny redukcji zakupów obligacji zostały uznane za potwierdzenie poprawiającego się stanu gospodarki. Podobnie jak w piątek, kiedy optymizm wzrósł po danych o rynku pracy w lipcu, a także we wtorek, kiedy wzrosty wywołało przyjęcie w Senacie ustawy o inwestycjach w infrastrukturę, popytem cieszyły się głównie akcje spółek „value”, a taniały wzrostowych.