Roach: stagflacja to scenariusz bazowy

Stephen Roach, były szef Morgan Stanley Asia uważa, że USA są na niebezpiecznej ścieżce prowadzącej do wysokich cen i niskiego wzrostu, informuje CNBC.

- Problem wysokiej inflacji jest powszechny, uporczywy i prawdopodobnie będzie długotrwały – powiedział Roach w CNBC. – Rynki nawet się nie zbliżyły do pełnego zdyskontowania tego, co jest niezbędne do przejęcia kontroli nad stroną popytową. To tylko uświadamia, w jak trudnym położeniu jest teraz szef Fed Jerome Powell – dodał.