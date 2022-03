Ropa najdroższa od prawie 14 lat

Ropa wciąż drożeje na światowych rynkach. W ostatnich dniach przyczyniła się do tego zapowiedź embarga w USA na import surowca z Rosji.

Kurs ropy WTI zbliżył się we wtorek do 130 USD i rósł wówczas o ponad 8 proc. w związku z obawami o dostępność surowca po zapowiadanym od weekendu wprowadzeniu w USA zakazu importu paliw kopalnych z Rosji. Kiedy prezydent Joe Biden ogłosił embargo, wzrost notowań ropy zaczął słabnąć i cena baryłki zeszła w pobliże 121 USD. Drożała wówczas “tylko” o 1,1 proc. Ostatecznie na zamknięciu sesji na NYMEX kurs ropy WTI z kwietniowych kontraktów rósł o 3,6 proc. do 123,70 USD. To najwyższy kurs zamknięcia ropy z wiodącego kontraktu od sierpnia 2020 roku.