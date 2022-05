Ropa zaczyna tydzień od ponownej zwyżki

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Ropa naftowa w USA od wzrostu cen rozpoczyna nowy tydzień handlu w reakcji na napiętą sytuację na amerykańskim rynku benzyny przed zbliżającym się sezonem wakacyjnych wyjazdów. Zwiększone zakupy ropy to też m.in. skutek słabszych notowań dolara, co zachęca inwestorów do kupowania surowców wycenianych w tej walucie - informują maklerzy.

fot. Andrey Rudakov/Bloomberg