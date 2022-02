Ropa zdrożała na NYMEX

Kurs ropy WTI wzrósł w środę na nowojorskiej giełdzie dzień po wyraźnym spadku spowodowanym osłabieniem obaw dotyczących możliwości ataku Rosji na Ukrainę.

W środę zachodni politycy, m.in. amerykański sekretarz stanu Anthony Blinken, ostrzegali, że nie ma dowodów deklarowanego przez Rosję we wtorek wycofywania części oddziałów stacjonujących w pobliżu granicy z Ukrainą. To spowodowało powrót obaw, że ewentualny konflikt zbrojny może skutkować zmniejszeniem podaży ropy. Umocnił je m.in. rosyjski minister finansów, który ostrzegł o możliwości przekierowania dostaw w przypadku nałożenia sankcji na rosyjskie spółki z sektora energii. Opublikowane w środę dane o zapasach w USA wywołały mieszaną reakcję. Choć zapasy ropy nieoczekiwanie wzrosły, to zapasy benzyny spadły.

Na zamknięciu sesji na NYMEX kurs baryłki ropy WTI z marcowych kontraktów rósł o 1,59 USD, czyli 1,7 proc., do 93,66 USD. We wtorek spadał o 3,6 proc. Ropa Brent z kwietniowych kontraktów drożała w środę wieczorem o 1 proc. do 94,19 USD. Zaskoczeniem był w środę wzrost ceny gazu ziemnego z marcowych kontraktów aż 9,5 proc. do 4,717 USD za 1 mln BTU. Jako powód wskazywano prognozy zapowiadające niskie temperatury, a także spodziewany spadek wydobycia po niedawnej fali mrozów i dużych opadach śniegu.

