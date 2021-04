Ropa zdrożała przez tydzień o ponad 6 proc.

Cena ropy cofnęła się trochę po mocnym wzroście w trakcie minionego tygodnia.

Ropa drożała w tym tygodniu w związku z prognozami wskazującymi wzrost popytu na surowiec opublikowanymi przez Międzynarodową Agencję Energii oraz OPEC. Trzeci tydzień z rzędu spadły także zapasy ropy w USA.

W piątek na zamknięciu kurs ropy WTI spadał na NYMEX o 0,5 proc. do 63,13 USD, ale był aż o 6,35 proc. wyższy niż tydzień wcześniej. W trakcie minionego tygodnia kurs surowca dochodził najwyżej do 63,88 USD. Ropa Brent staniała w piątek minimalnie do 66,73 USD, a przez tydzień, w którym jej kurs rósł nawet do 67,33 USD, zdrożała o 5,85 proc.