Ropa zdrożała w piątek, ale przez tydzień staniała

Zapasy ropy w USA spadły w ubiegłym tygodniu dużo mocniej niż oczekiwano, podobnie jak zapasy benzyny. Inwestorzy czekają na kolejny raport aby upewnić się, czy sygnalizowany wzrost popytu zostanie potwierdzony. Wzrostowi notowań ropy sprzyja także brak postępu w sprawie umowy atomowej z Iranem, której skutkiem może być pojawienie się na rynku surowca z tego kraju.

Na zamknięciu sesji na NYMEX kurs baryłki ropy WTI z wrześniowych kontraktów rósł o 0,3 proc. do 90,77 USD. Przez tydzień ropa staniała jednak o 1,4 proc. Na ICE Futures Europe baryłka ropy Brent z październikowych kontraktów zdrożała w piątek o 0,1 proc. do 96,72 USD. Przez tydzień jej cena spadła o 1,5 proc.

Notowania gazu ziemnego zakończyły się najwyższym kursem od 14 lat. Na zamknięciu sesji rósł on o 1,6 proc. do 9,336 USD za 1 mln BTU. Przez tydzień gaz zdrożał w USA o 6,5 proc. To konsekwencja rekordowych cen „błękitnego paliwa” w Europie borykającej się z kryzysem energetycznym spowodowanym przez ograniczenie dostaw gazu z Rosji oraz trudne warunki atmosferyczne.