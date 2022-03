Rosja może jutro okazać się niewypłacalna

W środę Rosja może nie spłacić łącznie 117 mln USD długu i stać się niewypłacalna po raz pierwszy od dekad, informuje CNBC.

Środowe płatności będą pierwszymi od nałożenia na Rosję sankcji za napaść na Ukrainę. Pokażą zdolność i gotowość Kremla do spłaty długu zagranicznym wierzycielom. Rosyjskie Ministerstwo Finansów zapowiedziało już wcześniej, że z powodu sankcji i decyzji banku centralnego dotyczących wypłaty walut, płatność będzie możliwa tylko w rublach. Oznacza to możliwość tzw. technicznej niewypłacalności i zapowiada wieloletni spór z zagranicznymi wierzycielami, międzynarodowymi organizacjami i agencjami ratingowymi. A środowa spłata dwóch emisji obligacji dolarowych Rosji to tylko pierwsza z szeregu nadchodzących. Łącznie w ciągu trzech tygodni, do 4 kwietnia, kwota długu do spłacenia przez Rosję wynosi ponad 2,8 mld USD. Jej zobowiązania do 24 grudnia to ponad 4,7 mld USD, wynika z danych przedstawionych przez CNBC.