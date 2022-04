Majowe dostawy ropy pochodzącej ze złoża Sachalin-1 trafią do Japonii, Korei Południowej, Chin i Indii, dowiedziała się nieoficjalnie agencja. Jej źródła nie podały wielkości dostaw.

Bloomberg zwraca uwagę, że rosyjska ropa nadal płynie do nabywców skuszonych niską ceną lub nie mogących znaleźć alternatywy. Przypomina, że „flagowa” rosyjska ropa Urals, dostarczana z portów na Bałtyku i Morzu Czarnym, z której sprzedażą w Europie Rosja miała problem, trafiła w ostatnim czasie do Indii, co wywołało negatywną reakcję rządu USA.