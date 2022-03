Rosjanie zapłacą dużo więcej za Lady

Rosyjska firma Avtovaz radykalnie podniosła ceny wszystkich marek swoich aut. Za większość modeli trzeba już zapłacić ponad 1 mln RUB.

Lada Granta w podstawowej, najtańszej wersji podrożała od 1 marca o 14,5 proc, do 685 tys. RUB, Lada Vesta – o 20 proc., do 1,03 mln RUB, Lada XRAY – o 22 proc., do 1,01 mln RUB, a Lada Largus w wersji kombi – aż o 30 proc., do 1,08 mln RUB – informują rosyjskie agencje.