Rosną kontrakty na główne indeksy w USA

Na rynkach akcji w USA utrzymuje się umiarkowany optymizm, wynika z notowań kontraktów na główne indeksy.

Na około dwie godziny przed rozpoczęciem sesji kontrakty na Średnią Przemysłową Dow Jones, S&P500 i Nasdaq 100 rosły o ok. 0,3 proc. Dobre nastroje w tym tygodniu to zasługa opublikowanych w mijającym tygodniu danych o inflacji w lipcu. Zarówno CPI jak i PPI pokazały odczyty sugerujące szansę na łagodniejsze zacieśnianie polityki monetarnej przez Fed. Przedstawiciele banku centralnego postarali się jednak, aby nie pojawił się nadmierny optymizm. Szefowa Fed w San Francisco przypomina niezmiennie w ostatnim czasie, że inflacja wciąż jest bardzo wysoka co oznacza potrzebę podwyższania stóp do pojawienia się trwałej tendencji spadkowej inflacji. Przed piątkową sesją rentowności obligacji USA spadają minimalnie. Na godzinę przed jej rozpoczęciem pojawią się dane o cenach importu, a pół godziny po starcie handlu dane o nastrojach konsumentów, a także wstępny raport o oczekiwaniach inflacyjnych w sierpniu.