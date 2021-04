Rosną kontrakty na indeksy rynków akcji w USA

Wiadomość o zaskakująco dużej kreacji miejsc pracy przez amerykańską gospodarkę w marcu spowodowała wzrost wartości kontraktów futures na indeksy rynków akcji.

Amerykańska gospodarka stworzyła w ubiegłym miesiącu 916 tys. miejsc pracy poza rolnictwem. To ponad jedna trzecia więcej niż oczekiwano. Stopa bezrobocia spadła z 6,2 do 6,0 proc. W reakcji na dane rentowność obligacji 10-letnich USA wzrosła o 3 pkt. bazowe do 1,7 proc. Kontrakt na Dow Jones rośnie o 0,5 proc., na S&P500 idzie w górę o 0,4 proc., a na Nasdaq 100 zyskuje 0,5 proc.