Rosną zyski chińskich spółek przemysłowych

Po dwóch pierwszych miesiącach 2021 r. odnotowano wyższe zyski chińskich przedsiębiorstw przemysłowych. Potwierdza to ożywienie w drugiej na świecie pod względem wielkości gospodarce, donosi Reuters.

Na koniec lutego 2021 r. zyski tego typu firm w ujęciu rocznym wzrosły o 179 proc. osiągając wartość 1,114 bln juanów (170,31 mld USD), wynika z danych zaprezentowanych przez Narodowy Urząd Statystyczny (SNB). Warto jednak podkreślić, że tak spektakularna dynamika wzrostu wynika przede wszystkim z rekordowo niskiej bazy sprzed roku, która była następstwem wybuchu pandemii koronawirusa. Mimo wszystko skala zwyżki może imponować, zważywszy, że w porównaniu z pierwszymi dwoma miesiącami 2019 r. wzrost sięgnął aż 72,1 proc. co daje dwuletni średni wzrost na poziomie 31,2 proc.

Dane za początkowe dwa miesiące roku są kumulowane ze względu na ruchome tygodniowe święto Nowego Roku Księżycowego, które zakłócałoby wyniki w perspektywie miesięcznej. W grudniu 2020 r. zyski przedsiębiorstw odnotowały 20,1-proc. zwyżkę.

Tymczasem na koniec lutego 2021 r. zobowiązania w przedsiębiorstwach przemysłowych wzrosły o 9,4 proc. w ujęciu rocznym wobec 6,1 proc. wzrostu na koniec 2020 roku.

Dane o zyskach obejmują duże firmy z rocznymi przychodami z podstawowej działalności przewyższającymi 20 mln juanów.

W 2020 r. chińska gospodarka, której udało się powstrzymać pandemię wypracowała 2,3-proc. wzrost PKB. I choć był on najniższy od kilku dekad, to jednak gospodarka Państwa Środka jako jedna z nielicznych spośród największych na świecie odnotowała dodatni wynik. Prognoza na rok 2021 jest obejmuje cel na poziomie powyżej 6 proc., co przez ekonomistów oceniane jest jako „skromne” oczekiwania.