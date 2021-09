Rośnie eksport żywności

Wartość polskiego eksportu towarów rolno-spożywczych od stycznia do lipca sięgnęła 20,5 mld EUR. To wzrost o 5,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Ich import wyniósł 13,7 mld EUR i był o 3,9 proc. wyższy. Tyle wyniosła wartość eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski od stycznia do lipca. To wzrost o 5,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Ponad 70 proc. wpływów z eksportu produktów rolno-spożywczych uzyskano ze sprzedaży do krajów Unii Europejskiej. Na rynku unijnym sprzedano towary o wartości 14,7 mld EUR, co oznacza wzrost o 6,6 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2020 r.

Głównym partnerem handlowym Polski są Niemcy — 5 mld EUR. Pozostali to: Francja i Niderlandy — po 1,2 mld EUR, Włochy — 1,1 mld EUR oraz Czechy — 0,9 mld EUR. Do krajów pozaunijnych wyeksportowano żywność o wartości 5,8 mld EUR: najwięcej do Wielkiej Brytanii — 1,6 mld EUR, na Ukrainę, do Rosji i Arabii Saudyjskiej — po 0,4 mld EUR oraz USA i Algierii — po 0,3 mld EUR. W strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych dominowały mięso i przetwory mięsne, ziarno zbóż i przetwory. 20,5 mld EUR