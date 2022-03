Rozpoczęły się kolejne rozmowy ukraińsko-rosyjskie

"Kluczowe na początkowej agendzie jest: bezzwłoczne przerwanie ognia, rozejm i korytarze humanitarne w celu wywiezienia cywilów ze zburzonych bądź stale ostrzeliwanych wsi i miast" - napisał Podolak na Twitterze.

Również minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba powiedział, że strona ukraińska będzie na rozmowach z Rosjanami pracować nad utworzeniem korytarzy humanitarnych.

"Jesteśmy zainteresowani przerwaniem ognia i powrotem do sytuacji sprzed rozpoczęcia rosyjskiej agresji" - powiedział Kułeba, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina. Zastrzegł jednak, że "na razie jest zbyt wcześnie, by prognozować, co dokładnie uda się osiągnąć w wyniku rozmów, biorąc pod uwagę to stanowisko Rosji, o których informowano".

Jeśli Rosja podejdzie uczciwie do rozmów, to będzie można znaleźć jakieś rozwiązania - ocenił. Zastrzegł, że strona ukraińska "nie odstępuje od zasadniczych spraw, jakich jak integralność terytorialna Ukrainy".

Pierwsza tura rozmów odbyła się 28 lutego na terytorium Białorusi, przy granicy z Ukrainą.