Rubel osłabia się w poniedziałek

Notowania rosyjskiej waluty na moskiewskiej giełdzie w relacji do amerykańskiego dolara spadają o około 0,9 proc. schodząc do poziomu 61,46 rubli. Z kolei do euro przecena sięga 0,8 proc. i kurs kształtuje się w pobliży 65,31 rubli oddalając się już dosyć znacząco od maksimum z 25 maja na poziomie 57,10 rubli.

Warto jednak pamiętać, że handel walutą na giełdzie odbywa się w ramach nadzoru kapitałowego, mającego stabilizować walutę. Zdecydowanie „gorzej” i bardziej realnie sytuacja przedstawia się na rynku międzybankowym. Jak podaje Reuters, VTB, drugi co do wielkości pożyczkodawca w Rosji oferuje sprzedaż dolarów gotówkowych i euro za odpowiednio 84,00 i 89,00 rubli.

Na wartości tracą też w poniedziałek indeksy moskiewskiej giełdy. Denominowany w dolarach indeks RTS zniżkuje o około 1,9 proc. Z kolei wyceniany w rublach wskaźnik MOEX traci ok. 0,3 proc.