Rynek nieruchomości luksusowych kryje prawdziwe skarby

Oferta z najwyższej półki nie jest zbyt obszerna, trafiają się jednak inwestycje wyjątkowe, doceniane przez wytrawnych inwestorów.

Rodzimy rynek dotychczas dzielnie opierał się COVID-owej fali. Gdy wobec inflacji klienci postanowili chronić swój kapitał, lokując go w nieruchomościach – w minionym roku i jeszcze na początku bieżącego odnotował rekordową sprzedaż. Mieszkania o charakterze inwestycyjnym sprzedawano głównie w tzw. segmencie popularnym, chociaż transakcje bywały czasem naprawdę duże i często za gotówkę. Ograniczenie dostępu do kredytów (i ich koszt) wstrzymało ruch na tym rynku. Jak zauważa Sebastian Vetter, dyrektor zarządzający UBM Development w Polsce, klienci, którzy chcieli nabyć mieszkania w celach inwestycyjnych, już je kupili. Osoby decydujące się obecnie na zakup nieruchomości są bardzo zamożne, inwestują w nieruchomości z najwyższej półki i posiadają już całe portfolio nieruchomości. Zależy im nie tyle na dużym zwrocie z poniesionej inwestycji czy szybkiej komercjalizacji, ile na znakomitej lokalizacji, prestiżu, wyjątkowych rozwiązaniach estetycznych i funkcjonalnych. Słowem, rynek nieruchomości premium nie przejmuje się nadmiernie zdolnością kredytową i nie jest tak wrażliwy na wysokość odsetek oraz uwarunkowania zewnętrzne jak popularny rynek mieszkaniowy.

– W segmencie nieruchomości luksusowych podaż jest ograniczona. Miejsc, gdzie można zbudować mieszkania o ponadprzeciętnym standardzie, w prestiżowym otoczeniu, nie ma tyle, ile byśmy chcieli… Ale przecież właśnie na tym polega wyjątkowość tej oferty, że nie jest powszechnie dostępna – zwraca uwagę Sebastian Vetter.

Najwyższa półka

Pierwsze dwa kwartały tego roku w segmencie premium przyniosły ogromny ruch i zainteresowanie klientów. Obecnie zbieg wakacji i potrzeba zastanowienia się nad ogólną sytuacją gospodarczą w kraju, inflacją, wojną tuż przy naszej granicy, problemami związanymi z zaopatrzeniem w paliwa (również dla energetyki) dają chwilę na zwolnienie i przeanalizowanie sytuacji. Podobnie było w czasie pandemii, kiedy ruch na rynku zwolnił, by po chwili ruszyć z nowym impetem. Teraz dynamika nie będzie już tak duża, ale nieruchomości prestiżowe rządzą się własnymi prawami. Jak komentują specjaliści, to raczej odłożenie decyzji zakupowej niż całkowita rezygnacja.

– Nieruchomości są bezsprzecznie najbardziej bezpieczną i stabilną inwestycją. Dają lepszy zwrot z poniesionej inwestycji niż lokaty, nie wiążą w czasie jak obligacje i inne papiery dłużne. Co więcej, lokowanie kapitału w nieruchomości zawsze wiąże się z dodatkowymi, pozytywnymi emocjami; szukanie, wybieranie, porównywanie… Później obserwowanie, jak nieruchomość nabiera kształtu, jak staje się konkretem, którym można się cieszyć, pochwalić, który daje przyjemność i satysfakcję. Nie bez znaczenia jest też to, że można zamieszkać w pięknym mieszkaniu, w prestiżowej okolicy. Tego nie zagwarantują akcje kopalni złota… – komentuje Sebastian Vetter.

Jako przykład podaje ostatnią inwestycję swojej firmy – Noble Residence na Starym Mieście w Krakowie, gdzie historia spotyka się z nowoczesnością, technologie z klasyką architektury, elegancja i prestiż z funkcjonalnością i ekologicznym podejściem.

Rezydencja z tradycjami

Początkowo w budynku mieściły się Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, w latach 90. dwa piętra pełniły funkcję mieszkalną, a niższe kondygnacje zostały zaadaptowane na potrzeby banku. Kompleks projektował m.in. Wacław Krzyżanowski, architekt okresu międzywojennego, twórca budynków użyteczności publicznej oraz obiektów sakralnych. Jego projekty to m.in. kościół św. Stanisława Kostki w Krakowie, kościoły w Chmielowie i Brzezinach, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, budynek YMCA, gmach Biblioteki Jagiellońskiej, budynek Banku Rolnego.

Przez ostatnie lata budynek przy ul. Smoleńsk 33 był nieużytkowany, zapomniany.

Tu właśnie inwestor dostrzegł potencjał do zmian, w znakomitej lokalizacji, z historią. Kompleks składa się z sześciopiętrowego budynku głównego i dwóch oficyn. Jego rodowód sięga XIX w., a modernistyczna architektura charakterystyczna dla budynków przedwojennych kojarzy się z solidnością i trwałością; klasyczna modernistyczna fasada, elegancka w swej prostocie i funkcjonalności, a do tego starannie dobrane detale i wykończenie pomieszczeń w najwyższym standardzie.

Case study

Noble Residence mieści 80 apartamentów – od pierwszego do czwartego piętra lokale o zróżnicowanym metrażu, na piątym piętrze pięć apartamentów o większej powierzchni, a na szóstym trzy reprezentacyjne penthouse’y. Z górnych pięter roztacza się widok na Wawel, kościół Mariacki, ratusz i Kopiec Kościuszki. Mieszkania w oficynie wychodzą na zielone, zadrzewione patio z tężnią solankową. W każdym lokalu znajdzie się klimatyzacja.

Na parterze mieści się hol o powierzchni blisko 130 mkw. oraz recepcja z całodobową ochroną. W budynku znajdują się dwa lokale usługowe, siłownia, strefa fitness, strefa relaksu, sauna oraz pomieszczenie na rowery. Do dyspozycji mieszkańców deweloper zakupi i przekaże rowery oraz hulajnogi elektryczne. Na pierwszym piętrze znajduje się sala klubowa. Inwestor zadbał o to, by projekt oferował przyszłym mieszkańcom wszystko co najlepsze i z najwyższej półki.

– Warto zwrócić uwagę na znakomitą lokalizację Noble Residence. Błonia, Wisła, rynek, zamek królewski na Wawelu – wszystko w zasięgu kilkuminutowego spaceru. To idealne miejsce do zamieszkania dla lubiących aktywnie spędzać czas i dla tych, którzy cenią luksus i nobilitację segmentu premium w najlepszym wydaniu – podsumowuje Sebastian Vetter i dodaje, że inwestycja, o której opowiada, będzie jedną z najlepszych w Krakowie.

Budynek jest realizowany w myśl zasad zrównoważonego rozwoju, które przyświecają firmie UBM Development: green, smart and more.

– Zrównoważony rozwój (green), inteligentne budynki (smart) i wartość dodana (more) były dla nas ważnymi kwestiami już w przeszłości, ale teraz stały się punktem odniesienia wszystkich naszych działań – wyjaśnia Sebastian Vetter. – Zawsze zaczynamy od podstawowych pytań, jak budować, z czego, jaki ślad węglowy wygeneruje budynek w całym jego cyklu życia, jak postąpić najmądrzej w każdej kolejnej inwestycji – dodaje.

Poza strefami aktywności i relaksu obiekt wyposażono w szereg rozwiązań ecosmart, jak fotowoltaika, system smart, rezerwacje korzystania z części wspólnych, obsługa wideofonu czy otwieranie bramy głównej przez telefon. Jak przekonuje inwestor, to jeden z niewielu budynków, który do dyspozycji mieszkańców przekazuje tak wiele udogodnień w części wspólnej, a wszystko w najwyższym standardzie i jakości.