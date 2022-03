Rynek niklu na LME wciąż nie wrócił do normalności

Handel niklem na giełdzie metali w Londynie nadal jest „sparaliżowany” w konsekwencji wydarzeń z początku marca, które zmusiły giełdę do wstrzymania notowań na okres ponad tygodnia, informuje Bloomberg.

W czasie pierwszych czterech godzin wtorkowej sesji na rynku niklu na LME handlowano mniej niż 210 lotami. To prawie 60 proc. mniej niż wynosiła dzienna średnia 90-dniowa dla tej fazy sesji w okresie normalnych notowań niklu przed perturbacjami z początku marca. Bloomberg zauważa, że po ogłoszeniu we wtorek po południu wiadomości o ograniczeniu działań wojennych przez Rosję na północy Ukrainy handel niklem się lekko ożywił, ale wciąż pozostawał niski według historycznych standardów. Po 15:00 czasu lokalnego na rynku niklu na LME handlowano mniej niż 1350 lotami. Metal taniał wtedy 1,9 proc. do 32120 USD za tonę.