Rzeczkowska: nie doprowadzić do recesji

Nie rozmawiamy o waloryzacji 500 plus, czy wprowadzeniu 14. emerytury na stałe, nie ma takich planów - mówi w rozmowie z środowym "Dziennikiem Gazetą Prawną" minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Chodzi o to, by nie doprowadzić do recesji - dodaje.

Szefowa MF pytana przez gazetę czy inflacja dla ministra finansów to kłopot czy także ratunek, odpowiedziała, że inflacja zawsze jest zmartwieniem "z uwagi na jej negatywny wpływ na gospodarkę". "Celem jest więc ograniczanie inflacji tak, by nie osłabić za bardzo wzrostu" - powiedziała i dodała, że "chodzi o to, by nie doprowadzić do recesji".