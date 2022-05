Rzeź jednorożców. Nasdaq pękł jak 20 lat temu

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

W sektorze wysoko wycenianych amerykańskich spółek technologicznych od roku trwa sroga bessa, dziesiątkująca portfele inwestorów. Co ciekawe, ową destrukcję inwestycyjnych marzeń trudno dostrzec z poziomu głównych giełdowych indeksów

Tylko w poniedziałek indeks Nasdaq Composte spadł o 4,3 proc. po tym, jak zakończył na minusie pięć poprzednich tygodni z rzędu. To najdłuższa taka spadkowa seria od niemal 10 lat. Od ustanowionego w listopadzie szczytu hossy Nasdaq stracił już przeszło 28 proc., co pozwala mówić o regularnej bessie. Ta w Ameryce jest umownie definiowana jako spadek indeksu o ponad 20 proc. od ostatniego szczytu. W ten sposób Nasdaq powrócił do stanu z listopada 2020 roku i z naddatkiem wymazał zeszłoroczne zyski.