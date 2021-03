Rzuć wszystko i oglądaj seriale (PODCAST)

Polacy wydają na wideo na życzenie już ponad 2 mld zł rocznie, a będzie jeszcze więcej. Na uzależniających serialach robi się biznes.

W czasie pandemii - i nie tylko - najważniejsze jest oczywiście zdrowie, a dla nas w Pulsie Biznesu bardzo ważna jest też kondycja gospodarki. Temat najnowszego podcastu jest jednak nieco lżejszy, choć też ma pewien związek z pandemią.

Goście „PB do słuchania” tym razem mówią o serialach - o tym, jak się je tworzy, jak się na nich zarabia, jak się je ogląda i jak zmienia się ten rynek. Z danych PWC wynika, że prawie 75 proc. Polaków korzysta z usług płatnej telewizji. W najbliższych latach wskaźnik ten może jednak spaść do około 66 proc. Powód? Rozwój tzw. usług OTT, czyli po prostu serwisów, które dostarczają treści wideo wszystkim tym, którzy płacą za dostęp do internetu.

Wartość tego rynku to już 2,3 mld zł, a w ciągu najbliższych trzech lat będzie on rósł według prognoz PwC ponad 13 proc. rocznie. Pierwszym gościem podcastu jest Joanna Kopeć, senior media research executive w Nielsen Media. Ekspertka mówi o tym, jak Polacy konsumują różne treści medialne i w jaki sposób spędzają czas przed telewizorem – a także o tym, na czym polega „odklejanie się” telewizorów od telewizji.

Drugim rozmówca opowiada o tym, jak właściwie robi się seriale – i jak zmieniło się to w pandemii. Andrzej Muszyński, prezes giełdowej ATM Grupy, wie dobrze, jak nagrać odcinek „Świata według Kiepskich” dla Polsatu – i jak nagrać odcinek „Watahy” dla HBO. Opowiada, jakie są różnice między takimi produkcjami – i jak się szkoli polskich twórców.

Kolejny gość to również prezes giełdowej spółki. Bogusław Kisielewski, szef Kino Polska, opowiada m.in. o walce o uwagę widza między telewizją i internetem oraz o tym, jakie szanse krajowe treści mają w starciu z serialami i filmami zza oceanu.

Profesor Wiesław Godzic, medioznawca i filmoznawca z SWPS, dzieli się przemyśleniami na temat tego, dlaczego właściwie oglądamy seriale – i jak ich konstrukcja zmieniła się wraz z pojawieniem się serwisów streamingowych oraz zjawiska „bindżowania”.

Na koniec Marta Wawrzyn, która rzuciła pisanie o polityce, by oglądać seriale i opowiadać o nich w serwisie Serialowa.pl, mówi o rynkowej ewolucji i poleca kilka programów, które warto obejrzeć.

Wszystkie odcinki Pulsu Biznesu do słuchania znajdziecie na stronie www.pb.pl/dosluchania i w aplikacjach podcastowych, w tym na Spotify i Apple Podcasts.