Sasin: inwestujemy w Polskę lokalną

Inwestujemy w Polskę lokalną, aby poziom życia zaczął tu wreszcie rosnąć - powiedział wicepremier Jacek Sasin w Krasnymstawie (Lubelskie), gdzie przekazał samorządowcom symboliczne czeki z kwotami wsparcia z Funduszu Dróg Samorządowych.

„Polityka rządu PiS polega na tym, żeby inwestować właśnie w Polskę lokalną, w tą Polskę, która przez wiele lat III Rzeczpospolitej była zapomniana, pomijana przez kolejne rządy, które dostrzegały przede wszystkim potrzeby wielkich metropolii” – powiedział Sasin.



„My to całkowicie zmieniliśmy. Dla nas od czterech lat ta Polska lokalna jest oczkiem w głowie i tutaj chcemy nasze siły i nasze środki inwestować, bo chcemy, aby w takich miejscach jak tutaj, ten poziom życia zaczął wreszcie rosnąć, żeby ludzie wreszcie poczuli, że jest w Polsce rząd, który dba o ich sprawy, który interesuje się nimi, interesuje się losem lokalnych społeczności i dostrzega potrzebę pochylenia się nad każdym obywatelem niezależnie od tego, gdzie on mieszka” – dodał wicepremier.



Sasin wręczył w poniedziałek w Krasnymstawie przedstawicielom kilkunastu samorządów powiatu krasnostawskiego symboliczne czeki, z wypisanymi kwotami dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje związane z budową lub remontem dróg lokalnych.



Samorządowcy odebrali czeki na dofinansowanie 14 zadań obejmujących w sumie na 9,3 km dróg gminnych w powiecie krasnostawskim. Wartość tych inwestycji to blisko 14,9 mln zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to 9,3 mln zł.



Także samorząd powiatowy otrzymał ponad 11,1 mln zł dofinansowania na trzy zadania obejmujące łącznie remont ponad 8 km dróg powiatowych, o wartości ogółem ponad 18,6 mln zł. Jedną z tych inwestycji jest przebudowa drogi Pełczyn-Krasnystaw, obejmująca także fragment ul. Kościuszki w Krasnymstawie i przebudowę jednego ze skrzyżowań. Łączny koszt tej inwestycji to 14 mln zła a 8,8 mln zł stanowić będzie dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.



„Ta droga jest w złym stanie technicznym a jest bardzo ważna. Ona łączy gminy Krasnystaw i Łopiennik, jest też drogą zapasową, wykorzystywaną w przypadku konieczności objazdu, gdy np. zablokowana jest droga krajowa nr 17” – powiedział starosta krasnostawski Andrzej Leńczuk.



Obecny na uroczystości minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił, że walka z wykluczeniem komunikacyjnym jest priorytetem rządu PiS. „Fundusz dróg samorządowych to nie tylko ten rok, nie tylko rok przyszły, ale kolejne lata. W sumie w ciągu 10 lat (to będzie) 36 mld zł na inwestycje roczne, czy wieloletnie. Zwracam się do państwa samorządowców, abyście przygotowywali już nowe wnioski z myślą o kolejnych konkursach” – powiedział Adamczyk.



Wcześniej w Turobinie (Lubelskie) Sasin i Adamczyk uczestniczyli w podobnej uroczystości wręczenia symbolicznych czeków wsparcia z Funduszu Dróg Samorządowych dla samorządów w powiecie biłgorajskim. Dofinansowanie w kwocie ponad 9,3 mln zł otrzymał tu powiat na dwa zadania o wartości ogółem 15,5 mln zł, obejmujące 24,15 km dróg powiatowych. Dotacje – łącznie 13,3 mln zł - z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymały także samorządy gminne. Dotyczą one 18 zadań obejmujących ponad 21 km dróg gminnych. Wartość tych inwestycji ogółem to ponad 21,3 mln zł.



Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek powiedział, że kwoty dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych są rekordowe. „Łącznie w tym roku, w tym rozdaniu mamy blisko 490 mln zł dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych, a z kwotą 80 mln zł, którą przekazaliśmy na wiosnę tego roku to jest 560 mln zł. To dotyczy (remontu lub budowy) około 650 km dróg gminnych i powiatowych w woj lubelskim. To dotychczas niespotykane” - powiedział Czarnek.