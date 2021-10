Sensacyjny kwartał na rynku sztuki

Polski rynek sztuki rozwija się w coraz szybszym tempie. W ostatnich trzech miesiącach obroty wzrosły o ponad 130 proc., a liczba sprzedanych prac o ponad 30 proc. Nabywca najdroższej – rzeźby Magdaleny Abakanowicz z 2006 r. – wyłożył wraz z opłatą aukcyjną 4,2 mln zł. Z miesiąca na miesiąc przybywa też aukcji, a kolekcjonerzy stanowią coraz większą grupę.

W 2020 r. sensacją był wzrost obrotów na aukcyjnym rynku sztuki o 29 proc. W pierwszym kwartale bieżącego roku były jednak wyższe już o 72 proc rok do roku. Podobnie wygląda podsumowanie pierwszego półrocza. Trzeci kwartał przebił jednak najbardziej optymistyczne prognozy. Obroty rynku aukcyjnego wyniosły 65,6 mln zł, podczas gdy przed rokiem wynosiły 28,4 mln zł. – podliczył portal Artinfo.pl. To wzrost o 131 proc. Pod młotek trafiło 9526 prac, o 30,1 proc. więcej niż przed rokiem, a 31 proc. więcej zmieniło właściciela.

Abakanowicz pod rękę z Matejką

Najdrożej sprzedaną pracą były „Trzy figury kroczące” Magdaleny Abakanowicz z 2006 r. wylicytowane za 3,5 mln zł w DA Polswiss Art. Nabywca musiał więc wyłożyć wraz z opłatą aukcyjną 4,2 mln zł.

Najdroższa: Magdalena Abakanowicz, „Trzy figury kroczące (Vancouver ancestors), 2006 r., żeliwo, 281 x 98 x 132 cm 284 x 94 x 134 cm 280 x 97 x 132 cm. 28 września 2021 r. rzeźba została wylicytowana za 3,5 mln zł w DA Polswiss Art. Nabywca musiał więc wyłożyć wraz z opłatą aukcyjną 4,2 mln zł. materiały prasowe

To drugi po „Caminando” – zestawie 20 figur kroczących z przełomu 1998 i 1999 r. – wynik aukcyjny polskiej rzeźbiarki współczesnej najbardziej rozpoznawanej na świecie. „Caminando” został kupiony na aukcji Desie Unicum w 2019 r. za rekordowe ponad 8 mln zł. Prawdopodobnie jeszcze przed dekadą to by się nie udało. Rzeźba budzi w Polsce większe zainteresowanie dopiero od kilku lat – zwłaszcza monumentalna.

Drugie miejsce w rankingu Artinfo najdrożej sprzedanych prac w trzecim kwartale bieżącego rok, zajmuje studium postaci Witolda do najwybitniejszego i najsłynniejszego dzieła Jana Matejki „Bitwy pod Grunwaldem” z 1876 r. Olej zatytułowany „Wielki Książę Litewski Witold, Portret Adama Sapiehy” został sprzedany w Sopockim Domu Aukcyjnym za 2,4 mln zł.

Wicelider: Jan Matejko, „Wielki Książę Litewski Witold, Portret Adama Sapiehy”, studium do postaci Witolda w „Bitwie pod Grunwaldem”, 1876 r., olej, płótno, 46 × 42. Obraz został sprzedany 21 sierpnia 2021 r. w Sopockim Domu Aukcyjnym za 2,4 mln zł. materiały prasowe

To nie pierwsza licytacja pracy. W 2016 r. licytowana była w DA Ostoya od 75 tys. zł a sprzedana za 210 tys. zł. Przez pięć lat podrożała więc dziesięciokrotnie. To również dowód na to, jak szybko rynek rośnie.

Niezatapialny Fangor

Trzecie miejsce: Wojciech Fangor, „Symetria 2”, 2015 r., akryl, aluminium, 146 x 100 cm. Obraz został sprzedany 28 września 2021 r. w Polswiss Art za 2,28 mln zł. materiały prasowe

Pewnie niewielu obserwatorów aukcji sztuki zdziwi, że wśród piątki najdrożej sprzedanych dzieł w ostatnich trzech miesiącach znajdują się trzy Wojciech Fangora. Najwięcej zapłacono za „Symetrię 2”, która ponownie trafiła na rynek. Dwa lata temu została wylicytowana w SDA za warunkowe 1,2 mln zł, teraz w Polswiss Art za 1,9 mln zł, co z opłatą aukcyjną dało 2,28 mln zł. Najdroższym dziełem artysty jest sprzedany pod koniec ubiegłego roku za ponad 7,3 mln zł olej „M 22” z 1969 r. pokazywany m.in. na indywidualnej wystawie Fangora w Guggenheim Museum w Nowym Jorku w 1970 r.

Miejsce czwarte... Wojciech Fangor, „N 30”, 1963 r., olej, płótno, 100 x 100 cm. Obraz sprzedany w Desie Unicum 30 września 2021 r. za 1,02 mln zł. materiały prasowe

– Sztuka współczesna nie tylko najszybciej zyskuje na wartości, ale to właśnie Wojciech Fangor, artysta powojenny, jest autorem historycznie najdrożej sprzedanych obrazów. W przypadku wielu artystów współczesnych możemy śmiało mówić o zwielokrotnieniu wartości w stosunkowo niewielkim czasie. Dotyczy to nie tylko najwyżej wycenianych: Wojciecha Fangora, Stefana Gierowskiego czy Teresy Pągowskiej, ale również tych, których ceny jeszcze niedawno nie przekraczały 20 czy 30 tysięcy: Jana Dobkowskiego czy Edwarda Dwurnika – podkreśla Anna Szynkarczuk, kierująca działem sztuki współczesnej w Desie Unicum.

... i piąte: Wojciech Fangor, „B 105”, 1966 r., olej, płótno, 71 x 71 cm. Obraz sprzedany w Desie Unicum 30 września 2021 r. za 1,02 mln zł. materiały prasowe

Rok Beksińskiego

Szósta pozycja: Wśród największych transakcji trzeciego kwartału 2021 r. znalazła się też sprzedaż „Obiektu przestrzennego” Ryszarda Winiarskiego z 1971 r. (akryl, ołówek, drewno, wys. 141 cm). Został kupiony w Polswiss Art 28 września 2021 r. za 720 tys. zł. materiały prasowe

Wśród 10 najdrożej sprzedanych dzieł znajdują się również trzy oleje Beksińskiego. Najdroższy z nich, namalowany na płycie pilśniowej „OX” z 1986 r., został kupiony w 1990 r. w Paryżu do Muzeum Sztuki Europejskiej w japońskiej Osace, a w tym roku sprowadzony do Polski dzięki staraniom DA Agra Art. Nowy nabywca zapłacił za niego 612 tys. zł.

Siódemka: Zdzisław Beksiński „OX”, 1986 r., olej, płyta pilśniowa, 88,5 x 92,5 cm, kupiony 30 września 2021 r. Agrze-Art za 612 tys. zł. materiały prasowe

Tylko o 12 tys. zł mniej kosztowały oleje „Bez tytułu” z 1976 r. i „Bez tytułu (R5)” z 1998 r. licytowane w Desie Unicum.

Numery osiem...: Zdzisław Beksiński, „Bez tytułu”, 1976 r., olej, płyta, 71 x 59 cm, kupiony 1 lipca 2021 r. w Desie Unicum za 600 tys. zł. materiały prasowe

Artysta od lat budził zainteresowanie kolekcjonerów sztuki surrealistycznej, ale ten rok jest dla niego wyjątkowy dzięki wystawom jego prac w warszawskim Koneserze i obrazów odzyskanych z Japonii w domu aukcyjnym Agra Art. Najbardziej dzisiaj cenione prace Beksińskiego pochodzą z lat 70. i 80. W tym roku właśnie one pobiły dwa rekordy, choć nie w trzecim kwartale. W ostatnich dniach marca praca z 1983 r. została wylicytowana za 800 tys. zł, czyli 960 tys. zł z opłatami aukcyjnymi.

... i dziewięć: Zdzisław Beksiński, „Bez tytułu (R5)”, 1998 r., olej, płyta pilśniowa, 98 x 98 cm, kupiony 31 sierpnia 2021 r. w Desie Unicum za 600 tys. zł. materiały prasowe

Wydawało się, że kolejny rekord nie padnie szybko. Tymczasem na początku października w Desie Unicum za jego „Postać” z 1978 r. młotek przybił dokładnie dwa razy wyższą kwotę – 1,6 mln zł, co dało z opłatą aukcyjną 1,92 mln zł. Obraz pochodzący z prywatnej kolekcji można był wcześniej podziwiać na wystawie „Beksiński w Warszawie” w Centrum Praskim Koneser. Nie sprawdziły się więc słowa sceptyków, którzy informowali, że prace Beksińskiego wracają do Polski, bo nikt na świecie ich nie chce, a na zachodzie można je kupować tanio: pod koniec października 2019 r. padł rekord 389,4 tys. zł za pracę „BA 74” datowaną na lata 1972-74.

W oczekiwaniu na rekordy

Finałowa dziesiątka: Top 10 transakcji z trzeciego kwartału 2021 r. zamyka „Tyndareus” (Tindaro) Igora Mitoraja z 1991 r. (brąz, wys. 59 cm) kupiony 28 września 2021 r. w Polswiss Art za 552 tys. zł. materiały prasowe

Trzeci kwartał może być tylko wstępem do tego, co będzie się działo w czwartym, który od lat jest najgorętszym okresem na polskim rynku aukcyjnym. Mająca największe obroty Desa Unicum – które tylko w ostatnich trzech miesiącach wyniosły 30,8 mln zł, co daje 47 proc. obrotów na całym rynku – podkreśla, że obroty w czwartym kwartale to 50, a nawet 60 proc. obrotów całorocznych. Jak rynek się rozwija, jakie panują trendy, jak wygląda na tle europejskim można się dowiedzieć z „Raportu Artinfo.pl 2021. Rynek sztuki w Polsce” – jedynego, pięknie ilustrowanego i wydanego na kredowym papierze, pełnego kompendium wiedzy o rozwoju polskiego rynku aukcyjnego, które zawiera również rankingi artystów i największych transakcji, a w tym roku również prognozy na kolejne lata.