Sentyment się poprawia, ale problem inflacji pozostaje

Piątkowa sesja na Wall Street zakończyła się blisko 2% spadkami, a inwestorów wystraszył komunikat Tesli o planowanym zmniejszeniu zatrudnienia oraz świetne dane z amerykańskiego rynku pracy sugerujące, że Fed zacieśniając politykę monetarną póki co, nie musi obawiać się spowolnienia gospodarczego.

Wskaźnik ISM dla amerykańskiego sektora usługowego obniżył się w maju do 55.9 pkt. z 57.1 pkt. poprzednio, ale w dalszym ciągu utrzymuje się na relatywnie wysokim poziomie. Pierwsza połowa nowego tygodnia pod względem publikacji danych nie będzie należała do ciekawych, a uwaga rynków skupi się na czwartkowym posiedzeniu EBC oraz piątkowych danych o inflacji w USA. EBC ma w tym tygodniu zakończyć program luzowania ilościowego i zapowiedzieć start podwyżek stóp od lipca. Wcześniej na krajowym podwórku w środę RPP dokona kolejnej podwyżki stóp procentowych, przy czym skala ruchu ponownie jest trudna do przewidzenia. Spodziewamy się kolejnej podwyżki o 75 punktów bazowych do 6.00% w przypadku stawki referencyjnej.

Dziś nastroje ulegają poprawie, w czym pomagają kolejne wieści z Chin o łagodzeniu obostrzeń w Pekinie. Informacje o otwieraniu się gospodarki Państwa Środka pomagają surowcom, a najbardziej miedzi, która tydzień rozpoczyna luką wzrostową i wychodzi powyżej 9700 USD za tonę. Notowania WTI po dobiciu do 120 USD za baryłkę cofają się, w czym pomagają informacje o możliwym poluzowania sankcji nałożonych na Iran w sytuacji gdy na rynku pojawiłby się duży deficyt. USA mogą opowiadać się za takim rozwiązaniem szczególnie przed wyborami uzupełniającymi do Kongresu. Wysoka inflacja i rosnące ceny paliw z punktu widzenia amerykańskich obywateli to największy problem obecnie. Sentyment poprawiają także doniesienia medialne o planowanym poluzowaniu regulacji dla chińskich gigantów technologicznych. Na rynku walutowym także widać przepływ kapitału w kierunku bardziej ryzykownych walut. Mester szefowa oddziału Fed w Cleveland powiedziała, że poprze podwyżkę stóp procentowych o 50 punktów bazowych podczas wrześniowego posiedzenia, jeśli inflacja się nie cofnie. Obecnie rynek w 85% wycenia taki ruch. Na rynku walutowym ponownie pod presją znalazł się japoński jen, a para USDJPY testuje dziś ostatnie szczyty powyżej 130.