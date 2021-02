Shell zamroził podwyżki wynagrodzeń

Koncern naftowy w 2021 roku nie wypłaci podwyżek wynagrodzeń swoich pracowników. Według informatorów Bloomberga, firma stara się zaoszczędzić pieniądze w związku z trwającą restrukturyzacją.

W notatce do pracowników dyrektor generalny Ben van Beurden powiedział, że większość z nich nie otrzyma podwyżki w 2021 roku. Na roczne premie mogą liczyć jedynie handlowcy. W lipcu ub.r. dyrektor finansowa Jessica Uhl stwierdziła, że wstrzymanie wypłat dodatkowych świadczeń pieniężnych pozwoliłoby firmie zaoszczędzić ok. 1 mld USD.

Shell rozpoczyna jedną z największych reorganizacji w swojej historii, wycofując się ze struktury, której priorytetem była produkcja ropy oraz gazu i podążając w kierunku bardziej ekologicznej przyszłości. W ciągu najbliższych dwóch lat zwolnionych zostanie ok. 9 tys. osób. Cięcia etatów zostały już ogłoszone m.in. w Holandii, Wielkiej Brytanii i Malezji.

Brytyjsko-holenderski gigant naftowy poinformował o rozczarowujących wynikach na koniec 2020 roku, ponieważ pandemia nadal wywierała wpływał na sprzedaż paliw i marże rafineryjne. Presja, by stać się bardziej ekologicznym, popchnęła koncern do projektów związanych z czystą energią. Zazwyczaj przynoszą one niższe zyski niż ropa, co zmusza firmę do ograniczania wydatków.