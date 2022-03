Sinopec planuje rekordowe inwestycje

Firma, która oficjalnie nazwana jest China Petroleum & Chemical zamierza zwiększyć w tym roku swoje wydatki na inwestycje o 18 proc. do poziomu 198 mld juanów (31 mld USD). Najwięcej, bo o 22 proc. ma zwiększyć się kwota przeznaczana na nowe odwierty ropy i gazu.

Jak napisano w raporcie, firma zamierza podwoić swoje wysiłki w zakresie poszukiwań ropy łupkowej i gazu łupkowego. Znacząco też mają wzrosnąć rezerwy, których utrzymywanie na wysokich poziomach przy niskich cenach ropy nie było opłacalne. Spółka zamierza w tym roku zwiększyć wydobycie gazu o 4,8 proc. po 12-proc. wzroście w ubiegłym roku. Firma oczekuje, że ceny ropy wyniosą średnio 100 USD za baryłkę w tym roku i 85 USD w 2023 r.

Działania Sinopec wpisują się w strategię rządu w Pekinie, który przed kilkoma tygodniami określił, że głównym priorytetem energetycznym kraju w tym roku jest zabezpieczenie dostaw paliwa. Największy na świecie importer energii stara się nie dopuścić do tego, by rosnące koszty ropy, gazu i węgla doprowadziły do fiaska wysiłki na rzecz utrzymania stabilnej podstawy gospodarki.

W 2021 r. zysk netto Sinopec wzrósł do 72 mld juanów z 33,4 mld rok wcześniej.