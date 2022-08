Słabnie wyprzedaż na giełdzie

Sygnałem mającym zapowiadać powrót optymistycznego nastawienia inwestorów do akcji jest przewaga długich pozycji na kontraktach terminowych na giełdowe banki oraz indeks FTSE 100. Ponadto średni tygodniowy odpływ kapitału z funduszy ETF spadł z 25,5 mld USD w zeszłym tygodniu do 2,5 mld USD.

- Mniejszy odpływ kapitału z funduszy ETF oraz nowo otwierane pozycje na futures wskazują na to, że osiągnięte zostało maksymalne niedźwiedzie nastawienie inwestorów do akcji. Brak jeszcze sygnałów wskazujących na powrót byków, spodziewamy się natomiast zamykania dużych krótkich pozycji - mówi Chris Montagu, główny strateg CitiGroup w liście do klientów.

Rynki akcji cierpią od początku roku w wyniku obaw o spowalniającą gospodarkę, rekordową inflację w Europie i w Stanach Zjednoczonych oraz jastrzębią politykę banków centralnych, walczących z rosnącymi cenami. Indeks S&P500 zamknął trzy ostatnie tygodnie spadkami, a sytuacja pandemiczna w Chinach oraz wojna na Ukrainie tylko pogarszają sentyment.