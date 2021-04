Śmieciowe jedzenie na home office

Im dłużej pracujemy zdalnie, tym gorzej się odżywiamy. Co na to pracodawcy?

Koniec z frytkami, hamburgerami i pizzą. „Bez dobrych mikrobów mieszkających w naszych jelitach nie uda się nam uniknąć chorób” – ostrzegają Margit Kossobudzka i Katarzyna Staszak w książce „Broń się! Jak dbać o swoją odporność”. „Jeśli jadasz za mało błonnika – warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych – nie karmisz bakterii jelitowych i nie mogą się one spokojnie rozmnażać”. To osłabia twój organizm, który zwłaszcza teraz, w dobie pandemii, zasługuje na więcej troski i wzmacniających składników pokarmowych. To nie kwestia luksusu, tylko zdrowia. A także efektywności w pracy. Tymczasem nasze nawyki żywieniowe na home office są coraz gorsze – wynika z sondażu firmy Dailyfruits.